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Acı biber ölüm riskini azaltıyor

AA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017
Acı biber ölüm riskini azaltıyor
Acı biber ölüm riskini azaltıyor

ABD'deki Vermont Üniversitesi Larner Tıp Fakültesi araştırmacıları; kalp, kanser ve solunum yolu hastalıklarına bağlı ölüm riskinin düzenli acı kırmızı biber tüketenlerde diğerlerine nazaran daha az olduğunu ispatladı. Sonuçları "PLOS ONE" dergisinde yayımlanan çalışma, acı kırmızı biber tüketmenin, özellikle kalp rahatsızlığına ve felce bağlı ölüm riskini yüzde 13 oranında azalttığını ortaya koydu. Ulusal Sağlık ve Beslenme Araştırma Anketi'nin veri tabanını kullanarak 16 bin kişinin son 23 yıllık anket sonuçlarını analiz eden araştırmacılar, katılımcıları acı biber tüketimlerine göre sınıfladı.

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