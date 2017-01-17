Afra’ya haksız fesih davası

Manken-oyuncu Afra Saraçoğlu’na, bağlı olduğu ajans tarafından sözleşmesini hukuka aykırı şekilde feshettiği iddiasıyla dava açıldı

Adriana Lima'ya benzeyen ve en son Özcan Deniz'in "İkinci Şans" adlı filminde oynayan manken ve oyuncu Afra Saraçoğlu'na (20) sözleşmeye aykırı davrandığı iddiasıyla tazminat davası açıldı. Esline Mankenlik Şirketi'nin sahibi Esra Fişekçioğlu Maeyer, 14 yaşındayken ajansına eğitmek için aldığı Saraçoğlu'nun 5 yıl süreyle başka bir ajansla çalışamayacağını ve 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini iddia etti.



18 YAŞ KRİTERİ

Dilekçede "Sözleşmede velisi olarak annesinin imzası vardır. Maeyer, Saraçoğlu'nu eğitmiş ve ünlenmesi için ilk gelen dizi teklifine izin vermiştir. Ancak davalı oynadığı diziden sonra ünlenmiş ve Deniz'den gelen teklif sonrası sözleşmeyi feshetmiştir. Bu vefasızca gerçekleştirilen bir eylemdir" denildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; Maeyer ile Saraçoğlu arasında 2012'de 5 yıllık sözleşme imzalandı. Ancak Saraçoğlu, 3 ay önce noterden bir ihtarname göndererek "O tarihte 18 yaşından küçüktüm. Sözleşme geçersiz, feshettim" dedi. Maeyer'den ajans olarak çekilen bütün fotoğraflarının silinmesini ve internetten de kaldırılmasını istedi. Şirket de karşı ihtarnameyle "Bu kabul edilemez, dava açacağız" yanıtı verdi. Saraçoğlu ihtarnameye dönüş yapmadı, dizi ve reklam filmi çekti. Şirket de hukuki süreç başlattı. "İkinci Şans" filminden sonra Saraçoğlu'nun yıldızının parladığını belirten şirket, sözleşmenin 20 Haziran'da biteceğini, davalının ikinci filmi olan "Kötü Çocuk"un da yakında vizyona gireceğini açıkladı. Bu filmi kaçak olarak yapan davalının sözleşme gereği elde ettiği gelirin yüzde 40'ını şirkete ödemesi gerektiği hatırlatıldı. Saraçoğlu'ndan 53 bin lira tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etti.