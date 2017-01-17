Bolu'da derede ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Murat Abacı'dan (58) haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı.

Ilıcakınık köyü Eylek mevkisine giden yakınları, burada Abacı'nın 14 BH 972 plakalı aracını buldu. Bunun üzerine yakınları çevrede yaptıkları aramada, Abacı'nın Mudurnu deresinde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince dereden çıkartılan Abacı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna gönderildi.