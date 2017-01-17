X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Bolu'da derede ceset bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bolu'da derede ceset bulundu

AA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 17:35
Bolu'da derede ceset bulundu
Bolu'da derede ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, Murat Abacı'dan (58) haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı.

Ilıcakınık köyü Eylek mevkisine giden yakınları, burada Abacı'nın 14 BH 972 plakalı aracını buldu. Bunun üzerine yakınları çevrede yaptıkları aramada, Abacı'nın Mudurnu deresinde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince dereden çıkartılan Abacı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.