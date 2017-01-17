İngiliz İşçi Partisi Genel Başkanı Corbyn, haftalık ücretini 145 bin sterlinden 200 bin sterline çıkarmak isteyen Mesut Özil’e “Elindekiyle idare et” dedi

İngiltere'nin muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in maaşını fazla buldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC One'da bir programa katılan Corbyn, sıkı bir Arsenal taraftarı olmakla da tanınıyor. Haftada 145 bin (660 bin TL) sterlin kazanan Özil'in takımda kalması için 200 bin (900 bin) sterlin alma ihtimali gündeme gelince Corbyn Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu dile getirdi. Almanya'da yılın futbolcusu seçilen Mesut Özil, yeni sözleşme teklifini, teknik direktör Arsene Wenger'in kulüpte kalıp kalmamasına bağlı olarak değerlendiriyor. Ancak aldığı yüksek ücret, İngiltere'de gündem. Kendisine futbolcunun maaşı sorulan Corbyn, Özil'e seslenerek esprili bir şekilde "Oynadığın oyun için teşekkürler, harika bir oyuncusun, fakat... Şimdilik elindekiyle idare etsen olmaz mı" diye sordu. İşçi Partisi liderinin futbolcuya seslenmesi sosyal medyada gündemin üst sıralarında yer buldu. Corbyn, geçtiğimiz hafta ülkede şirket yöneticilerine tavan ücret uygulanmasını savunarak tartışmaya neden olmuştu. Corbyn, işverenlerin bir işçinin kazandığının 20 katından fazla kazanmasını engelleyecek yasa çıkartılmasını istiyor. Bu plan, teknik olarak çalışan statüsünde oldukları için futbolculara uygulanamasa da Corbyn birçok oyuncunun uçuk rakamlar aldığını dile getirmişti.