Kulakları kesilmiş köpek fotoğrafları isyan ettirdi

Isparta'da çekildiği iddia edilen ve iple bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan 2 kişi, büyük tepkiye neden oldu. Isparta Hayvan Koruma Derneği fotoğraflarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Kısa süre önce sosyal medyada yayılan kulakları kesilmiş köpek fotoğrafları, görenleri isyan ettirdi. İki kişinin iple boynundan bağlı bir köpeğin kulaklarını kestiği ve bunlarla poz verdiği fotoğrafların Isparta'da çekildiği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafları gören Isparta Hayvan Koruma Derneği, paylaşımı yapan 2 kişi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Isparta Emniyet Müdürlüğü fotoğraflarda yer alan kişilerin H.K. ve N.Y. olduğunu belirlerken, paylaşımın yapıldığı hesaplarla fotoğrafların sahte olup olmadığı araştırılıyor.



'FOTOMONTAJ OLDUĞUNA İNANMIYORUM'



Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkanı Gürcü uyruklu Türk vatandaşı Dodo (Aynur) Bokroua, "Dernek olarak paylaşımları gördükten sonra cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Gece emniyete de gittik. Emniyet çocuk şube bu konuyla ilgili tüm dokümanları topladı ve konu şu an itibariyle hem adli hem de kolluk kuvvetleri tarafından takibe alınmış durumda. Biz bunun fotomontaj olduğuna inanmıyoruz. Zaten bu köpeğin kulağının kesildiğini profil paylaşımcısı itiraf ediyor. Kendileri doğruluyor. Biz yasal başvurularımızı yaptık. Sonucu bekliyoruz" dedi.



'DOĞRUYSA ÇOK VAHİM'



Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hayvanları Koruma Topluluğu Temsilcisi Ömer Samsunlu, fotoğrafların doğru olup olmadığından henüz emin olmadıklarını aktarırken, "Sonucunu herkes gibi merakla bekliyoruz. Ancak doğruysa çok vahim bir durum. Doğru olma ihtimalinden yola çıkarak biz bunu Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'na bildirdik. Federasyon konuyla yakından ilgileniyor. Sonucunu alır almaz biz de kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah doğru değildir" diye konuştu.



'BÖLGEDE İNCELEME YAPACAĞIZ'



Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu ise "Herkes bizi arıyor. Ama bu Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın gözetiminde bir konu. Milli Parklar'dan ekip bekliyoruz. Ekip geldiğinde zabıta olarak eşlik edip, söz konusu bölgede inceleme yapacağız" dedi.