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MSÜ rektörlüğü Maslak’ta olacak

ARDA TOPAL
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017
MSÜ rektörlüğü Maslak’ta olacak
MSÜ rektörlüğü Maslak’ta olacak

Yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörlük binası olarak 'nin kullanılacağı duyurulmuştu. Ancak, bu karardan vazgeçildiği ve Rektörlük Binası'nın İstanbul Maslak'taki Harp Akademileri Komutanlığı'nda olmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Yeni sistemde, , Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Okulları, Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında eğitim verecek. Milli Savunma Üniversitesi'nin Rektörlük Binası'nın da İstanbul Maslak'taki Harp Akademileri Komutanlığı'nın bulunduğu yerleşkeden sağlanacağı öğrenildi. Kuleli binasının başka bir proje kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

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