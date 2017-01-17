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Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 8 yaralı

DHA
  • Giriş Tarihi: 17.1.2017 21:13
Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 8 yaralı
Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 8 yaralı

'nın İlçesi'nde minibüsün yola kontrolsüzce çıkan otomobile çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

akşam saatlerinde, Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hıdır Kahraman yönetimindeki 34 ZD 6002 plakalı minibüs, yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Orhan Öztürk yönetimindeki 54 KD 784 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Orhan Öztürk ile yanındaki Ahmet Öztürk, minibüsteki işçiler Dilek Kılıç, Gökhan Yazıcı, Nurcan Kara, Mücahit Kara, Nur Sevim Şeker ve Sibel Yıldız yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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