Sur, Asuman müdüre emanet

Sur’da geçen yıl hendekçi teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda görev alan Asuman Karacık, ilçeye emniyet müdürü olarak atandı. Esnaf, Asuman müdür ile çabuk kaynaştı

Diyarbakır'ın Sur ilçesine ilk kez bir kadın emniyet müdürü atandı. Sur'da geçen yıl çukur kazan ve bombalı saldırılar düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda da görev alan Asuman Karacık, 10 gün önce Sur İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başladı. İlçede başta Gazi Caddesi olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelen Karacık, onlarla sohbet edip, sıkıntılarını dinliyor. Diyarbakır'da 9 yıldır görev yaptığı için kenti ve kentte yaşayanları çok iyi tanıdığını söyleyen Karacık, "Sur'da kötü günler geride kaldı. Bundan sonra halkımızla el ele verip huzur ve güvenliği sürdüreceğiz. Halk devletine güveniyor. Sürekli ziyarete geliyorlar, her zaman yanımızdalar. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

SABAHA KADAR SOKAKLARDAYIZ

Vatandaşların kendisine yakın ilgi gösterdiğini kaydeden Karacık, kadınlarla daha çok iletişim kurduklarını, beylerin de duydukları memnuniyeti dile getirdiğini bildirdi. Karacık, vatandaşın gece gündüz demeden istediği vakit kapılarını çalabileceğine işaret ederek, "Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Gece sabaha kadar ara sokaklarda uygulama yapıyoruz. 10 günde aralarında uyuşturucu satıcılarının da yer aldığı çok sayıda suçluyu yakaladık" ifadelerini kullandı.





KAPIMIZ HEP AÇIK

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Emniyet Müdürü Asuman Karacık, "Emniyet binamız sizin eviniz... Gece gündüz hiç çekinmeden kendi evinize girer gibi sizleri bekliyoruz. Buralarda artık kepenk kapanmayacak, gece gündüz hep birlikte çay içeceğiz. Huzur ortamını hep birlikte yakalayacağız bundan emin olun" dedi.