Eksi 50 derece onlar için bahar

Sibirya’nın doğusunda bulunan Yakutistan’daki Oymyakon, dünyanın en soğuk köyü... Yakut Türkleri’nin yaşadığı ve eksi 67.8 dereceyi gören köyde, eksi 50 için “Bahar havası” deniyor...

Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşanan kar yağışı medyayı meşgul ederken, dünyada 500 kadar kişi bütün yılını dünyanın en soğuk köyünde geçiriyor. Rusya Federasyonu'nun Sibirya eyaletinin doğusunda, Yakutistan'da bulunan Oymyakon köyü hava sıcaklıkları dehşete düşürüyor. Yakut Türkleri'nin yaşadığı köyde, 25 Ekim - 17 Mart arasında yaşanan uzun ve soğuk kış mevsiminde ortalama sıcaklık eksi 50 santigrat derece. Hatta köyde yaşayanlar için eksi 50 derece "Bahar havası"... En soğuk günlerin yaşandığı ocakta hava sıcaklığı eksi 60 derecenin de altına iniyor.



BUZLAR İÇİNDE BİR KIŞ

Oymyakon'da bu zamana kadar görülen en düşük sıcaklık 1933'te yaşanmış ve termometre eksi 67.8 santigrat dereceyi görmüş. Dünyanın en soğuk bölgesi olan Antarktika'nın en soğuk noktası ise eksi 93.2 olarak ölçülmüştü. Soğuk günlerin de yaşandığı yaz aylarında ise haziran ve temmuzda bile hava sıcaklığı eksi 10 derecenin altına inmiyor. Yumuşak geçen yaz ayında bazen çok sıcak günler oluyor. Bu zamana kadar en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 2010'da temmuz ortalaması 18.7'yi bularak rekor kırmış ve bu aydaki en yüksek sıcaklık 28 Temmuz'da 34.6 derece olarak ölçülmüştü.



GEYİK YETİŞTİRİYORLAR

Kışın köyde her şey buza dönmüş vaziyette. Evlerin dışı, nehirler, köprüler buzlar içindeyken, devamlı yol açma çalışmaları yapılıyor. Köyde araçlar soğuk hava nedeniyle çalışamaz durumda olduğu için asla dışarda park edilmiyor. Garajların da özel ısıtma sistemleri bulunuyor. Donmuş toprak nedeniyle kanalizasyon sistemi kurulamadığı yerlerde tuvaletlerin çoğu evlerin dışında bulunuyor. Yakut Türklerinin ana geçim kaynaklarından biri geyik yetiştiriciliği. Toprağın kimi yerlerde yüzeyden bin 600 metre derinliğe kadar donmuş olduğu alanlarda tarım yapılamadığından et bölgedeki başlıca besin kaynağı. Bu bölgede inekler de bulunuyor, ancak hayvanların ısıtılmış ahırlarda korunması gerekiyor ve beslenmeleri için çok az ot bulunuyor.



KÜRK GİYMEK ZORUNLU

Buradaki insanlar çok kalın kürkler giyerek dışarı çıkabiliyor. Soğuk havada iyi bir şekilde korunmadığı durumlarda ısı kaybının tehlikeli boyutlara varabildiği hipodermi vakaları görülebiliyor. Bölge insanı vücut sıcaklığını korumak için sürekli bir mücadele halinde. Bu nedenle kıyafet seçiminin haricinde bölge halkı böylesine bir soğuğa dayanmak için dengeli beslenmek zorunda. Aksi halde aşırı kilo kaybı bünyeyi zayıflatarak hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Bölgede sadece kürkü çok kalın olan köpek türleri yaşayabiliyor.