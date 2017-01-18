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çöktü, enkaz altında işçiler var

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 21:37 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 22:08
İskele çöktü, enkaz altında işçiler var
İskele çöktü, enkaz altında işçiler var

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren Morfoloji Bölümü ek binası inşaatında nin çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı, göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arkasındaki Morfoloji Bölümü'ne ait ek bina inşaatının si, beton döküldüğü sırada çöktü. İnşaatta çalışan 7 işçi göçük altında kaldı.

Bölgeye UMKE, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, göçükten 6 işçiyi kurtardı. İşçiler ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Göçük altında kalan bir işçinin bacağına demir saplandığı belirtildi. İşçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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