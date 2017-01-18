İzmir elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

İzmir'de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik'in açıklamasına göre aşağıdaki ilçe ve mahallelerde elektrik kesinti var. Elektrik kesintileri ne zaman bitecek? işte cevabı...
Hava şartlarının etkisiyle İzmir'de yaşanan elektrik kesintisi aralıklı olarak devam ediyor. Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik'in açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:
İZMİR BUCA 18.01.2017 08:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADATEPE MAHALLESİ, 29-33-36-45 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 18.01.2017 08:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADATEPE MAHALLESİ, 28/1-28/7-28/8 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KONAK 18.01.2017 08:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI
SÜVARİ, SAKARYA, KONAK, İSMET PAŞA, MEHTAP MAHALLELERİ , 813, 824, 871, 875, 879, 3533, 3613, 3614, 3617, 3620, 3621, 3622, 3624, 3626, 3627, 3628, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3640, 3641, 3644, 3645, 3646, 3647, 3660, 3660 SOKAKLAR
İZMİR TORBALI 18.01.2017 08:30-16:30 TESİS ÇALIŞMASI ÖZBEY KÖYÜ , 4009, 4007, 4038, 4052, 4013, 4047 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KEMALPAŞA 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASIAKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI
ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİ OĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDELERİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI
SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, TESLİMOĞLU , STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR, ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI
SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR AKEVLER CADDESİ VE CİVARLARI
İZMİR MENEMEN 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI SEYREK KÖY CADDESİ, SEYREK KANALYOLU, FABRİKA SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KİRAZ 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇAYAĞZI MAHALLESİ , ÇELEBİLER MEVKİİ
İZMİR TİRE 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI EĞRİDERE MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ TAMAMI VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 18.01.2017 08:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ TAMAMI
İZMİR URLA 18.01.2017 08:45-17:00 TESİS ÇALIŞMASI BİRGİ MAHALLESİ , KÖY İÇİ MEVKİİ
İZMİR ÇEŞME 18.01.2017 09:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI
ALAÇATI MAHALLESİ, 16090-16091-16092-16093-16094-16095-16031-16032 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÇEŞME 18.01.2017 09:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI
OVACIK KÖYÜ TAMAMI, AKARCA1, AKARCA2, KARAYOLLARI, KUMBASAR, CEMRE AKARYAKIT, BAYINDIR AYDINLATMA, OTOBAN GİŞELER, ASKERİYE, SÜHA ULUSOY
İZMİR SEFERİHİSAR 18.01.2017 09:00-16:00 TESİS ÇALIŞMASI CAMİKEBİR MAHALLESİ, 85, 85/15, 85/14, 86, SERALAR SOKAK VE CİVARI
İZMİR KARABURUN 18.01.2017 09:00-10:00 TESİS ÇALIŞMASI PİRİ REİS, BURGAZ , FENER, İNCİRLİKOY VE CİVARI, BURGAZ ARKASI
İZMİR ÖDEMİŞ 18.01.2017 09:00-17:00 TESİS ÇALIŞMASI KUTLUBEYLER MAHALLESİ
İZMİR DİKİLİ 18.01.2017 09:30-17:30 TESİS ÇALIŞMASI İSMETPAŞA MAHALLESİ , 62/1, 554, 552, 72, 62, 111, 550, 64 SOKALAR VE CİVARI