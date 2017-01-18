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ARKADAŞINA GÖNDER Konya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı!
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'da : 1 ölü 1 yaralı!

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 20:10
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı!
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı!

'da çıkan da bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Arapöldüren Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin çalışanlarıyla Abdurrahman Güçlü ve Şevki Nenğ arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güçlü ve Nenğ'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Ambulanslara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güçlü, müdahalelere kurtarılamadı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesin'e kaldırılan Nenğ'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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