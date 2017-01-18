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Köpeğin kulağını kestiği iddia edilen şahıslara para cezası

İHA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 09:41 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 09:41
Köpeğin kulağını kestiği iddia edilen şahıslara para cezası
Köpeğin kulağını kestiği iddia edilen şahıslara para cezası

Isparta'da ipe bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri ve fotoğrafları sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli para cezası verilerek serbest bırakıldı.

Isparta'da yavru bir köpeğin kulağını keserek o fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı öne sürülen H.K ve N.Y. savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şahıslara, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Köpeğin kulağını kesen şahıslara 51199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 4 bin 404 lira idari para cezası verildi" denildi.

Fotoğraftaki köpeğin arandığı ancak henüz bulunamadığı da öğrenildi

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