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Marmaris'te şiddetli yağış ve heyelan

  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.1.2017 07:12
Marmaris'te şiddetli yağış ve heyelan
Marmaris'te şiddetli yağış ve heyelan

Marmaris-Muğla karayolunda şiddetli yağışların heyelana neden olması yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede üç gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar, karayolunun bazı bölümlerinde heyelana neden oldu.

Marmaris-Muğla karayolunun Beldibi mevkisine düşen toprak ve kayalar, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Karayolunun Çetibeli mevkisinde ise bir bölümün suyla kaplanması nedeniyle iki otomobil sürücüsü mahsur kaldı.

Sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolu trafiğe kapattı.

Mahsur kalan sürücülerin kurtarılmasından sonra karayolları ekipleri tarafından yoldaki su iş makineleriyle tahliye edilerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

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