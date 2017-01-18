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le çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 00:55 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 00:56
Otobüsle TIR çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı
Otobüsle TIR çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı

’nın Ereğli ilçesinde ün ’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında TIR şoförü hayatını kaybederken, otobüste bulunan yolculardan 15 kişi yaralandı.

Kaza, 'nın Ereğli ilçesi Zengen mevkii, Ereğli- Aksaray yolunun 47 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü belirlenemeyen ve Adana'dan Ankara istikametine gittiği öğrenilen 06 FU 0364 plakalı , Cemal Aşık(32) yönetimindeki tarım aletleri yüklü 38 GJ 128 plakalı 'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR şarampole yuvarlandı. Tır sürücüsü Aşık,olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu sırada otobüste bulunan yolculardan 15 kişi yaralandı. Yaralanan yolcular ambulanslarla çeşitli ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldı.
Yetkililerce kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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