Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Yakakent İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Yakakent İlçesi'nde dün gece meydana gelen kazada, Hasan Şahin yönetimindeki 55 TH 932 plakalı otomobil, karşıdan gelen Erkut Öztürk yönetimindeki 57 KD 715 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile takla atan otomobilin sürücü Hasan Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan eşi Sultan Şahin ile Makbule Okur ve diğer otomobil sürücüsü Erkut Öztürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırmalar sürüyor.