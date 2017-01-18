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da na !

AA
  • Giriş Tarihi: 18.1.2017 20:24
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama!
Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama!

'nın ilçesinde sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptıkları öne sürülen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda, ilçesinde O.T.E. ve İ.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T.E. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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