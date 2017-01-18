Suratında patladı yedi dişini kaybetti

ABD’nin Pocatello kentinde yaşayan bir şahıs, içtiği elektronik sigaranın patlaması sonucu yedi dişini kaybetti ve yüzünde ikinci derece yanık oluştu.

Idaho eyaletindeki Pocatello kentinde yaşayan Andrew Hall isimli adam, işe gitmeye hazırlandığı sırada kullandığı e-sigaranın yüzünde patlaması sonucu derhal acil servise başvurdu. Kurbanın yüzünde kısmi parçalanma ve ikinci derece yanık oluşturan e-sigara, yedi dişini koparmanın yanı sıra ağız içine de zarar verdi. Yemek yemekte zorlandığını ifade eden Hall'ın yüzüne saplanan plastik parçaları, dişler ve yabancı cisimler cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.



Olayda kullanıcı hatası olmadığını söyleyen Andrew Hall, doğru pili kullandığını, aldığı yerdeki görevliye pili taktırdığını ve cihazın bakımını doğru şekilde yaptığını belirtti.



Patlamanın etkisiyle banyodaki lavabonun köşesinin kırıldığı ve tavanda da hasar oluştuğu görüldü.