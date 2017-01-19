Afganistan’ın ilk kadın orkestrası Davos’ta

13-20 yaş arasında 35 kişiden oluşan Afganistan’ın ilk kadın orkestrası Zohra, bugün ve yarın İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konser verecek

Dünya liderlerinin katılımıyla her yıl İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu etkinliği bu yıl Afganistan'ın ilk kadın orkestrasına da ev sahipliği yapıyor. Yaşları 13 ila 20 arasında değişen ve çoğunluğu ekonomik durumu iyi olmayan ailelerden gelen kız çocuklarının oluşturduğu "Zohra Orkestrası" bugün ve yarın dünya ekonomisinde söz sahibi olan şirket ve devlet yetkililerine birer konser verecek.



Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin konuştuğu orkestra üyelerinden Negina Khpalwak, "Babaannem, babama 'Eğer onu müzik okuluna gönderirsen seni evlatlıktan reddederim' demiş. Amcam ise 'Bir daha seni görmek istemiyorum. Bizim için bir utanç kaynağısın' dedi" şeklinde konuştu. 19 yaşındaki Negina, "Yurtdışında okumak, okumak ve okumak istiyorum.

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