Ankara'da elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

Ankara'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Başkent EDAŞ'ın açıklamasına göre aşağıdaki ilçe ve mahallelerde elektrik kesinti var. Elektrik kesintileri ne zaman bitecek? işte cevabı...

Hava şartlarının da etkisiyle Ankara'da yaşanan elektrik kesintisi aralıklı olarak devam ediyor. Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? Başkent EDAŞ'ın açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:

19 Ocak 2017 ANKARA/AKYURT 11:00 - 12:00 saat aralığında

MERKEZ - MERKEZ - BEYAZIT ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - BAHAR ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - BARIŞ ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - ULUÇAY ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - YALI ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - YAYLA ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - YEŞİL ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - YONCA ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - ÇANKIRI ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - BİLLUR ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - YASEMİN ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - ÇUBUK ,

MERKEZ - MERKEZ - YEŞİLTEPE - ELTİ ,

MERKEZ - MERKEZ - AHMETADİL ,

19 Ocak 2017 ANKARA/AKYURT 13:00 - 14:00 saat aralığında

MERKEZ - MERKEZ - TİMURHAN ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KAVAKLIDERE ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KEMER ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KILIÇ ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KIŞLA ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KÖROĞLU ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KARAÇAM ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KALENDER ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KANARYA ,

MERKEZ - MERKEZ - YILDIRIM - KIZILAY ,

19 Ocak 2017 ANKARA/KALECİK 08:30 - 10:30 saat aralığında

MERKEZ - MERKEZ - AHİKEMALŞENYURT ,

MERKEZ - MERKEZ - AHİKEMALŞENYURT - ŞEHİT ALİ EKŞİOĞLU ,

MERKEZ - MERKEZ - AHİKEMALŞENYURT - SAATÇİ HAFIZ ,

MERKEZ - MERKEZ - AHİKEMALŞENYURT - İSTASYON ,

MERKEZ - MERKEZ - AHİKEMALŞENYURT - BEKİR KARABUDAK ,

MERKEZ - MERKEZ - AHİKEMALŞENYURT - DAVUT DEDE TÜRBE ,

MERKEZ - MERKEZ - AHİKEMALŞENYURT - SEYİT AHMET EŞMEDERELİ ,

MERKEZ - MERKEZ - AHİKEMALŞENYURT - BAĞCILAR ,

MERKEZ - MERKEZ - CUMA SARAY - ŞEHİT ALİ EKŞİOĞLU ,

MERKEZ - MERKEZ - ÇANŞA KALE ,

MERKEZ - MERKEZ - ÇANŞA KALE - ÇANSA ,

MERKEZ - MERKEZ - ÇANŞA KALE - DAVUT DEDE TÜRBE ,

MERKEZ - MERKEZ - ÇANŞA KALE - ŞEHİT ALİ EKŞİOĞLU ,

MERKEZ - MERKEZ - HALİLAĞA TABAKHANE - TABAKHANE ,

MERKEZ - MERKEZ - HALİTCEVRİASLANGİL - 1 ,

MERKEZ - MERKEZ - YENİDOĞAN YEŞİLYURT - EKİVİRAN ,