Beki İkala Erikli'nin katiline müebbet hapis istemi

Yazar ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldüren Sinem Koç hakkındaki iddianame tamamlandı. Koç için müebbet hapis istendi.

Savcılık, Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçunu işlediğini iddia etti. Savcılık, ayrıca Sinem Koç hakkında ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti. İddianame, Istanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sinem Koç tutuklandıktan sonra akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınmıştı.

Savunmasında, cinayeti işlemesi için kimsenin kendisine telkinde bulunmadığını, olayı kendi planladığını belirterek, "Ben Beki İkala Erikli'nin seminerlerine daha önce katılmıştım. Daha sonra şeytan ve diğer varlıkları görmeye başladım. Son iki aydır uyuyamıyordum. Kendisini öldürerek benim gibi birçok kişinin aynı problemleri yaşamasını engellemiş oldum" demişti.