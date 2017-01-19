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Dikkat! Kar geri geliyor...

  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 16:07 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 16:10
Dikkat! Kar geri geliyor...
Dikkat! Kar geri geliyor...

Önümüzdeki hafta İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek.

Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

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