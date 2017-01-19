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Erikli’nin katiline müebbet istendi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017
Erikli’nin katiline müebbet istendi
Erikli’nin katiline müebbet istendi

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldüren katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yazar Beki İkala Erikli, 16 Aralık'ta Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak'taki Saadet Apartmanı'nda bulunan ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada silahla saldırıya uğramıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Erikli, yaşamını yitirmişti.

"BEN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 31 yaşındaki Sinem Koç olduğu tespit edilmişi. Küçükçekmece'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Sinem Koç, cinayeti işlediğini kabul etmişti. Genç kadın ifadesinde, "Bunun kitaplarını okuduktan sonra akli dengem bozuldu. Kitaplarında meleklerden bahsediyordu. Ne meleği... Kendisi bir şeytan. Başkalarına zarar vermesin diye öldürdüm" demişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Sinem Koç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Sinem Koç'un, Beki İkala Erikli'yi tasarlayarak öldürdüğünü ileri sürdüğü bir iddianame hazırladı. Sinem Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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