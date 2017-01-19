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Kaderin böylesi

LEVENT SİLİSTRE LEVENT SİLİSTRE
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017
Kaderin böylesi
Kaderin böylesi

Bıçaklanan oğluna giden baba, motosikletli gence çarptı. Hem oğlu hem de gencin öldüğünü öğrenen baba, sinir krizi geçirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iş arkadaşı olan ve Sinan Şahin ile Nazım Kurtses arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Nazım Kurtses, Laçin ile Şahin'i bıçaklayarak kaçtı.

AYNI HASTANEDE
Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak kalbinden bıçaklanan Ahmet Laçin, kurtarılamadı. Bu arada oğlunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyan Bedirhan Laçin, hemen kamyonetiyle yola çıktı. Ancak hız yapan Bedirhan Laçin, oğlunun bıçaklandığı Nusretiye Mahallesi'nde, yemek kuryeliği yapan Fırat Kaleli'nin kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaleli de kaldırıldığı aynı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından hastaneye ulaşan Bedirhan Laçin, hem bıçaklanan oğlu hem de çarptığı kuryenin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Bedirhan Laçin ve Nazım Kurtses gözaltına alındı.

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