Çevre katliamına ibretlik ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmit Körfezi’ndeki bir limanda iki depolama tankı arasında aktarma yapılırken meydana gelen akaryakıt sızıntısı için sorumlu firmaya yaptırım uyguladı

İzmit Körfezi'nde yaşanan çevre katliamında meydana gelen kirliliği temizleme çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tespit ettiği ancak ismini açıklamadığı, kirliliğe neden olan firmaya 2 milyon 100 bin liralık idari yaptırım cezası uyguladı.

YALOVA'YA KADAR YAYILDI

Bakanlık konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "12 Ocak 2017'de Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firmaya ait tanklardan, tanklar arası fuel oil'in transfer işlemleri sırasında güvenlik havuzlarına taştığı, güvenlik havuzundan da yağmur suyu kanalına aktığı, oradan da denize taşındığı Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tespit edilmiştir. Denize yaklaşık 90-100 ton civarında fuel oil döküldüğü tahmin edilmekte olup Gümrük Müdürlüğü'nce dökülen miktar kesin olarak hesaplama çalışmaları devam etmektedir. Temizlik çalışmaları karada denizde başlatılmış ve büyük oranda temizlenmiştir. 18 Ocak 2017 itibariyle uçaktan çekilen hava fotoğraflarında deniz yüzeyinde film tabakası şeklinde yağımsı kirlilik görülmekte, kıyılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelince denetimler devam etmekte olup, lokal kısmi kirlilik olduğu, bunlara da temizlik firmaları yönlendirilerek temizlik işlemleri devam etmektedir. Ayrıca Yalova kıyılarında da kirlilik ihbarları gelmiş mevcut temizlik firma araç ve ekipleri yönlendirilerek temizlik işlemleri başlatılmıştır. Denizden sıvı olarak yaklaşık 200 ton sıvı çekilmiş olup bunun yaklaşık yüzde 30'unun fuel oil (60 ton) içerdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgede temizlik faaliyetlerini sürdüren firmalar tarafından temizlik çalışmalarında kullanılan malzemeler ayrıca limanlarda biriktirilmekte olup oluşan atıkların Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarına müteakip bertarafları sağlanacaktır. Kıyı ve açık denizde yapılan çalışmalar sonucu toplanan atıklar bertaraf tesislerine yönlendirilmektedir."





SIZINTIDAN ETKİLENEN KUŞLARA BANYOLU TEDAVİ

Sızıntı faciasından etkilenen çoğunluğu Yalova'daki Hersek Lagünü Sulak Alanı'nda yaşayan kuşlara belediye ekiplerince temizlik ve tedavi yapılıyor

Kocaeli ve Yalova belediyeleri İzmit Körfezi'nde yaşanan yakıt sızıntısıyla ilgili diğer devlet kurumları ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürürken, çevre olayından etkilenen kuşlar için de seferber oldu. Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezlerine alınan kuşlar, burada görevlendirilen özel ekiplerce tedavi ediliyor. Yıkanan ve bakımı yapılan kuşlar, daha sonra kuvöze alınıyor.

ÖZEL ODADA KUVÖZLÜ TEDAVİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri özel ekip ve oda hazırladı. Körfez'den alınan kuşların bu özel odada ilk önce temizliği yapılıyor. İki farklı banyoda temizliği yapılan kuşların gerekli bakımları da yapılıyor. Hayvanlar için özel hazırlanan kuvöze koyulan kuşların, burada tedavisinin sonuçları gözleniyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi sızıntının son durumunu gözlemlemek için deniz uçağı ile sürekli havadan inceleme yapıyor. Havadan sızıntının değişimleri takip edilerek karadaki ekiplere sürekli bilgi veriliyor. Deniz araçları ile de diğer kurumlarla beraber temizlik çalışmaları sürdürülürken, sızıntının en kısa zamanda bertaraf edilmesi için Büyükşehir ekipleri aralıksız görev yapıyor. Kirlilikten en çok etkilenen Yalova Altınova'daki Hersek Lagünü Sulak Alanı'ndaki kuşlar için de temizlik çalışmaları sürüyor. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral "70 kuşumuz etkilendi. Ağırlıklı karabatak. Bunların 40 tanesi şu anda bakım halinde" dedi.