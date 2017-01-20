Destansı direnişi 15 dk’da anlatın

Turkuvaz Medya’nın sponsorluğunda “15 Temmuz: İhanet ve Direniş” temasıyla düzenlenen Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. Yarışmaya, 15 dakikayı aşmayan filmler katılacak

SABAH, aHaber ve Lacivert Dergi'nin sponsorluğunda gerçekleşecek Çekmeköy 2. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın tanıtım toplantısı dün Üsküdar Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda yapıldı. Toplantıya, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, yarışmanın jüri üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü hainlerin karşısına dikilen halkın destansı direnişini kısa filmlerle anlatmayı hedefleyen yarışmanın jüri kadrosunda yönetmenler Mustafa Şevki Doğan ve Mesut Uçakan, sosyolog Erol Erdoğan, oyuncular Turgay Tanülkü ve Hakan Boyav, gazeteciler Metin Yüksel ve Meryem İlayda Atlas yer alıyor. SABAH'a konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Tüm hedefimiz, o gece şehit olan vatandaşlarımızın helalliğini alabilmek adına bir şeyler yapabilmek. Tabii bunun yanında belediye olarak sanata katkı sağlıyoruz. Ödülleri büyük direnişin yıldönümünden iki gün önce Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız'ın teşrif edeceği bir programla vermeyi planlıyoruz" diye konuştu. Jüri üyesi, oyuncu Hakan Boyav ise "Tarih boyunca önemli olaylar sanatın ilgi odağı olmuştur. Bu yarışma, konusunu iyiler ve kötülerden alıyor. O yüzden adı İhanet ve Direniş. Eserlerin hepsi belgeci bir tavırla tarihe tanıklık etmemizi sağlayacak" dedi. Jürinin değerlendirmesi sonucu ödüle layık görülen filmlere ödülleri 13 Temmuz'da düzenlenecek törende verilecek. Birinci seçilen filme 30 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek.

SON BAŞVURU 2 HAZİRAN

Yarışmaya, toplam süresi 15 dakikayı aşmayan dijital formatta kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel filmler katılacak. Başvurular 19 Ocak-2 Haziran tarihleri arasında www. ihanetvedirenis.com adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.