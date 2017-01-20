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Dikkat! İstanbul'a yeniden geliyor

  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 07:28 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 07:37
Dikkat! İstanbul'a yeniden kar geliyor
Dikkat! İstanbul'a yeniden kar geliyor

Hafta başından itibaren İstanbul'a yeniden geliyor.

Özellikle çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağacağı belirtiliyor. Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.

Marmara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine özellikle 25-26-27-28 Ocak tarihlerinde yeniden kar geleceği belirtiliyor.

Ancak uzmanlar tahmin edilen yağışlı sistemin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kadar kuvvetli olmayacağını dile getiriyor.

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