Fayans ustası ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 43 yaşındaki Mevlüt Arkalı'nın av tüfeğiyle başında vurulmuş cesedi bulundu.

Kumyolu mevkiindeki olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Manavgat Irmağı çevresinde dolaşanlar, yerde hareketsiz yatan Mevlüt Araklı'yı fark etti. Araklı'nın başından kan aktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede, Araklı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri incelemelerinde Araklı'nın başına av tüfeğiyle ateş ederek yaşamına son verdiğini belirledi. Fayans ustası evli ve 3 çocuk babası Mevlüt Araklı'nın cenazesi otopsi yapılmak için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken, cesedin yanındaki tüfek ise jandarma ekiplerince alındı.