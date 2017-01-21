Apartman girişinde tartıştığı babasının boğazını keserek öldürdü

Dİyarbakır 'da çeşitli suçlardan kaydı bulunan 32 yaşındaki Bayram Aydın, iddiaya göre apartman önünde para isteme yüzüden tartıştığı 60 yaşındaki babası Ramazan Aydın'ı boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi 748 Sokak'ta yaşayan Ramazan Aydın, oğlu Bayram Aydın tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Görgü tanıklarının ifadesine göre, babasıyla apartman önünde tartışmaya başlayan ve ondan para isteyen Bayram Aydın, "yok" cevabı alınca bağırmaya başladı. Bayram Aydın, bir anda belinden çıkardığı ekmek bıçağıyla babasının boğazını kesti. Kanlar içerisinde kalan baba Aydın, yere yığıldı. Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine baba Aydın, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden 4 çocuk babası Ramazan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulanan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen Bayram Aydın, olaydan sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili polisin başlattığı çalışma devam ederken, gözaltına alınan Bayram Aydın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.