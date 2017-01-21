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'ta ev ı

  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 08:08 Güncelleme Tarihi: 21.1.2017 08:08
Beşiktaş'ta ev yangını
Beşiktaş'ta ev yangını

'ta çıkan da üç katlı ahşap bir bina kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Abbasağa Mahallesi Maşuklar Yokuşu'ndaki üç katlı binanın alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üst katları ve çatısına sıçradı.

Alt kattaki dairesinde yalnız yaşayan kadının çığlık atarak dışarı çıkması üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın diğer sakinleri de evlerinden çıktı.

, Beyoğlu, Şişli, Seyrantepe ve Sadabad İtfaiye Amirliği görevlilerinin müdahalesi sırasında yapıda zaman zaman çökmeler oluştu.

Ekipler yaklaşık iki saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Binanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

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