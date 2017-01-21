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Çocuk eğitimi kitapları içinde uyuşturucu satışı

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 11:49
Çocuk eğitimi kitapları içinde uyuşturucu satışı
Çocuk eğitimi kitapları içinde uyuşturucu satışı

Bursa'da zehir tacirlerinin çocuk eğitimini anlatan kitapların sayfaları arasında uyuşturucu pazarlaması pes dedirtti.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan aracı kısa süre sonra yakaladı. Durdurulan araçta bulunan 5 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı. Zanlıların uyuşturucuları çocuk terbiyesine yönelik kitabın sayfalarına sararak satışa hazır hale getirmeleri dikkatlerden kaçmadı. 'Anne baba notunuz kaç' ve 'Çocuğunuza manevi değerler kazandırın' konulu kitapların sayfalarına sarılan uyuşturucuları gören polisler şaşırdı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu, "Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. Takip ve operasyonlarla gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz" dedi.
Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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