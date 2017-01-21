Edirne’de "Bocuk Gecesi" kutlandı

Keşan'da Balkan eğlence kültürünü devam ettiren gençler, "Bocuk Gecesi"nde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayarak köy sakinlerini korkuttu

Keşan'a bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı.

Köyde Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği önderliğinde düzenlenen gecede, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı dağıttı.

Daha sonra sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu, köy kahvesinde yaşlılarla sohbet etti.

Sakarya'dan gelen Nevidans Sahne Sanatları Topluluğu da bocuk geleneğini anlatan bir gösteri sundu. Ayrıca muhtarlığın tahsis ettiği bir alanda geceye özel resim sergisi açıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Kültürevi'nde yaptığı açıklamada, "Bocuk Gecesi"nin kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılımın her yıl artığını belirten Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"10-15 bin kişinin ziyaret ettiği bu gecede bu yıl farklı bir konsept oluştu. Çünkü bu sene İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının tanımış olduğu bu etkinliğe markalaşma yolunda bizler de yardımcı olduk. Etkinlik artık tescillenmiş olarak yoluna devam edecek. Geleceğimize miras bırakma adına, geçmişimizin örf ve adetlerini tanımak adına çok önemli bir yol alındı" diye konuştu.

Helvacıoğlu, bocuk geleneğinin Cadılar Bayramı ile bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Gecede Helvacıoğlu, Türk Patent Enstitüsünün marka tescil belgesini muhtar Arif Büyükyatıkçı'ya verdi.

BOCUK GECESİ

Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor.