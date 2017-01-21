İki kayınço iki vahşet

Kayseri’de Behçet K. tartıştığı eniştesini benzin döküp yakarken, Konya’da ise Cengiz Uzundere cezaevinden firar eden kayınbiraderi tarafından silahla vurulup öldürüldü

Kayseri'de bir kişi ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eniştesini otomobilde üzerine benzin dökerek yaktı. Ağır yaralanan enişte hastanede tedavi altına alındı. Konya'da ise cezaevinden izinli çıkıp firar eden zanlı, aile içinde çıkan dedikodu nedeniyle eniştesini öldürdü.



YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan Behçet K., kız kardeşi ile sorunlar yaşayan eniştesi Koray Biçer'i konuşmak için ilçe meydanına çağırdı. Otomobil içerisinde oturarak bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Görüşme öncesi yanında bir bidon benzin getiren Behçet K., benzini eniştesinin üzerine boşaltarak çakmağı ateşledi. Alevler arasında kalan Koray Biçer'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yangının söndürülmesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Biçer, durumunun ağır olması nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Koray Biçer'in vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Olaydan sonra kaçan kayınbirader Behçet K. gözaltına alındı. Konya'da ise yarı açık cezaevinden izinli çıkan ve bir daha geri dönmeyen 23 yaşındaki Çetin Uzundere, aile içinde çıkan dedikodular nedeniyle aralarında husumet olan eniştesi Cengiz Uzundere'nin işlettiği restoranı bastı. Cezaevi firarisi Çetin Uzundere, aynı zamanda amcasının oğlu olan Cengiz Uzundere'ye ateş açtı. Karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada Cengiz Uzundere (26) ile iki müşteri tabancayla vuruldu. Vücuduna 5 mermi isabet eden ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz Uzundere doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında kolundan yaralanan katil zanlısı kısa sürede yakalandı.