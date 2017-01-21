Kar ne zaman yağacak? - Meteorolojiden hava durumu uyarısı!

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde yoğun kar yağışı görülmüştü. Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarılarına göre ise kar yağışı geri dönüyor. Özellikle kar yağışının tadını çıkarmak isteyen çocuklar ise merakla hava durumunu araştırıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava durumuna göre haftasonu hava nasıl olacak? İşte hava durumu...

Meteoroloji'den elde edilen son dakika hava durumu tahminlerine göre kar yağışı geri geliyor. Dün İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini az da olsa gösterdi. Ancak kısa sürede etkisini kaybetti. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Türkiye genelinde beklenen kar yağışı ne zaman etkisini gösterecek. Son dakika hava durumu rapolarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...



KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülürken yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Hatay, Kars, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 10



YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Hafta sonu yağışların büyük kısmı etkisini yitirecek fakat sıcaklıkların artışı Pazartesi gününden itibaren olacak. Yani hafta sonu yağış yok ama hava soğuk. Uzmanlar bir sonraki soğuk hava dalgasının ayın 25'inden itibaren gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. 3-4 günlük bir sistem olacağı öngörülen soğuk hava dalgası ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak.