Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde jandarmanın operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç.'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan A.Ç.'nin kaldığı evde yapılan aramada 2 kilogram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aynı adreste geçen 30 Aralık'ta yapılan operasyonla uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden tutuklanan S.B.'nin kaldığı da tespit edildi.



