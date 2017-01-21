Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 21 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1054. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu hafta kazandıran numaralar 22, 23, 31, 35, 43 ve 48 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen 6 bilen 2 kişi, 928 bin 410 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 928 bin 410 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 134 kişi 5 bin 835 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 80 kişi 72 lira 65'er kuruş, 3 bilen 151 bin 648 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte, 4 milyon 886 bin 349 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kişilerin kuponlarını, İstanbul'un Sancaktepe ve Bursa'nın Orhangazi ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 944 bin 116 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 85 bin 854 lira 25 kuruş aktarılacak.