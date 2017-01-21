X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi

AA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 12:28
Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi
Muğla'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Seydikemer ilçesinde aynı aileden 4 kişi, delik olan soba borularından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karadere Mahallesi'nde yaşayan ve sabah uyandığında kendisini kötü hisseden Ali İhsan Canözü (59), eşi Zeynep (38) ile çocukları Onur (10) ve Osman'ı (13) uyandırdı.

Eşi ve çocuklarının da aynı şikayetlerde bulunması üzerine Canözü, komşularına giderek yardım istedi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Canözü ailesi, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evlerindeki soba borularının delik olması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.