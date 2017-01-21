X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Şizofren komşusu tarafından öldürülen karı-koca toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Şizofren komşusu tarafından öldürülen karı-koca toprağa verildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 17:26
Şizofren komşusu tarafından öldürülen karı-koca toprağa verildi
Şizofren komşusu tarafından öldürülen karı-koca toprağa verildi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, şizofreni hastası komşusu tarafından öldürülen karı kocanın cenazesi toprağa verildi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki İrfan Yıldırım ve 63 yaşındaki eşi Döndü Yılmaz, dün sabah şizofreni hastası komşuları Y.T. (39), tarafından ekmek bıçağıyla bıçaklanarak öldürmüştü. 3 çocuk sahibi İrfan ve Döndü Yılmaz çifti Pamukkale Üniversitesinde

yapılan otopsinin ardından bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Yılmaz çiftinin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.