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20 günde 5 defa hırdavat çalan şüpheli: 'Çalmadan duramam'

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 13:28 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 13:38
20 günde 5 defa hırdavat çalan şüpheli: 'Çalmadan duramam'
20 günde 5 defa hırdavat çalan şüpheli: 'Çalmadan duramam'

Bursa'nın çeşitli yerlerinde bulunan büyük AVM'lerin içerisinde hırdavat ve ev aletleri satan bir firmadan 20 gün içinde 5 defa matkap, kamera, havlu, elektronik aletler çaldığı iddia edilen Ahmet B. güvenlik kameralarına takıldı.

Mesai saatleri içinde mağazaya gelerek montunun içine gizlediği aletleri dışarı çıkartan Ahmet B.'yi güvenlik kameraları görüntüleri ele verdi. Ürünlerin sayımda eksik çıktığının anlaşılması üzerine kameralar incelenerek polise başvurulması üzerine çalışma başlatıldı.

"ÇALMADAN DURAMAM"

Polisin yaptığı titiz çalışma sonucu Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde yakalanan şüpheli Ahmet B., verdiği ifadede "Çalmadan duramam. Bende çalma hastalığı var" dedi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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