Dağlar aşıldı bölgeler buluşuyor

Doğu Anadolu ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan Ovit Dağı geçidinde geri sayım başladı. Bittiğinde 14.3 kilometreyle Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak proje, 2017 sonuna yetişecek

Türkiye'nin tabiat şartları açısından en zorlu bölgelerinden Doğu Karadeniz'deki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nın tünellerinde sona yaklaşılıyor. Bağlantı yollarıyla birlikte 1 milyar 140 milyon liraya mal olan tünel, 2017 sonuna yetişecek. Her yıl 4-6 ay boyunca kar nedeniyle trafiğe kapatılan Rize- Erzurum yolu, yeni tünel sayesinde 12 ay boyunca ulaşıma açık olacak.



TABELA DEĞİŞECEK

14.3 kilometre uzunluktaki tünelin kazı çalışmaları çift yönlü olarak tamamlandı. Rize İkizdere'den başlayan tünel, dağın diğer yakasındaki Erzurum'a ulaşıyor. Doğu Karadeniz'in ticari ve sosyal hayatının en önemli güzergahlarından biri olan Rize-Erzurum arasındaki Ovit Dağı, kış aylarının başlamasıyla birlikte geçit vermiyor. Türkiye'de en uzun kış mevsiminin yaşandığı dağın çevresinde 4-6 ay boyunca 10 metre kar kalınlığı oluyor. Ulaşım da tamamen kesiliyor. Rize sahilindeki İyidere'de Erzurum yolunun üzerine "Ovit Dağı ulaşıma kapalıdır" tabelası asılıyor. Zirveye doğru çıkan yollarda geçişi sağlayabilmek için kurulan çığ tünelleri bile, kar yığınlarını engellemeye yetmiyor. Ulaşım olmaması nedeniyle sonbahardan itibaren ilkbaharın sonuna kadar yüksek kesimlerde yaşam sürdürülemiyor. Dağın Erzurum yönünde de aynı zorlu şartlarla mücadele ediliyor. Ekonomik yaşamı da kesintiye uğratan koşullar, ticari potansiyelin kullanılamamasına neden oluyor.



DOĞU, KARADENİZ'E AÇILACAK

Tünelle ilgili çalışma sayesinde Rize-Erzurum arasında hayatı bağlayan proje nihayet gerçekleştiriliyor. 1880'de Osmanlı devletinin kalkınma çalışmalarında yer alan Ovit Tüneli'nde ışık göründü. İlk adım 1930'da yol projesi ile hayata geçirildi. Projenin temeli 2012'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde atıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 16 ilin çıkış kapısı noktasında olacak tünel, Doğu'daki vilayetlerin en kestirme yoldan Karadeniz'e ve dünya pazarlarına açılmasını sağlayacak. Dağın iki yönünde başlayan kazı çalışmaları tamamlandı. İki yönde de tünelin ucunda ışık göründü. Ovit Dağı'nda 14 bin 300 metre uzunluğundaki tünel, giriş kotu bin 919 metre yükseklikten girerek 2 bin 236 metre olacak. Ayrıca Rize sahil yönünde 9 adet kar tüneli yapılacak.



YILDA 90 MİLYON TL TASARRUF

Tek yönlü gidiş geliş olarak hizmet veren yol, bölünmüş yola dönüştürülerek iki gidiş ve iki geliş olarak inşa edilecek. Rize-Erzurum yolunun hizmete girmesiyle birlikte yılda 90 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanacak. Dağlık kesimin tünelle geçilmesi sayesinde Rize-Erzurum yolu 33 kilometre kısalacak. Çift tüp olarak inşa edilen Ovit Tüneli içerisinde beton kaplama işlemleri de tamamlanmak üzere. Yağışların etkilememesi için tünelin tamamı membran denilen malzemeyle kaplanıyor. 600 işçi, 7 gün 24 saat vardiyalı olarak çalışıyor. Çalışmalarda kış şartlarına rağmen kesinti yok.



GEÇTİĞİ YERLER İHYA OLACAK

Karadeniz'in liman ve hava yollarıyla bölgesel ticari kalkınmasına öncülük edecek Rize-Erzurum yol projesinin hizmete açılmasıyla, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbiriyle olan bağlantılarının güçlenmesi sağlanacak. Rize İkizdere yolunda kullanılmayan metruk binalar, verimsiz araziler, ticari faaliyetler için planlanacak. Bölgede kısmen devam eden turizm çalışmaları ise ulaşım sorununun çözülmesiyle birlikte, katlanarak artacak. Tünel ve yol projesinin bitmesiyle birlikte Rize'den yola çıkan bir araç, 2 saatte Erzurum'a, yeni otoyolun tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 saatte Mardin'e ulaşabilecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden GAP sayesinde gelen tarım ürünleri Karadeniz limanları aracılığıyla Kafkaslar ve Rusya'ya daha hızlı eriştirilebilecek.



RAKAMLARLA OVİT TÜNELİ



Uzunluğu: 14 bin 300 metre

Eğimi: Yüzde 2.13

Kazı: 3.7 milyon metreküp.

Püskürtme beton: 211 bin metreküp

Profil demir: 3 bin 500 ton

Yaklaşım tüneli: Yüzde 15 eğim, bin 710 metre uzunluk.