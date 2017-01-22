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Havada motoru alev alan uçak acil iniş yaptı

ALİ ALTUNDAŞ
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 10:47
Havada motoru alev alan uçak acil iniş yaptı
Havada motoru alev alan uçak acil iniş yaptı

Pegasus Hava Yolları'nın Kayseri- Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağının motoru, Erkilet Havalimanından kalkışı sırasında alev aldı. Acil iniş yapan uçaktaki yolcular panik içinde tahliye edildi.

Kayseri'den Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek için 180 yolcu ve 7 mürettebatla havalanan Pegasus Hava Yollarına ait PC 315 numaralı uçağın, 14.10'da kalkış yaptıktan hemen sonra sağ kanadındaki motoru alev aldı. Pilotların acil iniş izni istediği havalanın da güvenlik önlemleri alındı. Tek motorla inişe geçen uçak pistin girişinde durdu. İtfaiye ekiplerinin müdahale etiği uçak daha sonra havaalanı terminaline çekildi. Uçağının motorunun yanmasıyla birlikte büyük panik yaşayan yolcular ise kısa sürede uçaktan tahliye edildi. Yolcuların başka bir uçakla Düsseldorf'a gönderilecekleri belirtildi.

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