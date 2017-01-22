Hevsel Bahçeleri özel proje alanı ilan edildi

Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nin akıbeti belli oldu. Hevsel Bahçeleri Dicle Nehri kıyılarını da kapsayacak biçimde baştan yapılacak. Hevsel Bahçesi projesi kapsamına, Dicle üzerindeki tarihi 10 Gözlü Köprü de alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır'da Kırklar Dağı'nın eteklerinde yer alan 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'ni özel proje alanı ilan etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin haziran ayına kadar bitirilmesi talimatını verdiği çalışmayla, Hevsel Bahçeleri Dicle Nehri kıyılarını da kapsayacak biçimde baştan yaratılacak. Hevsel Bahçesi projesi kapsamına, Dicle üzerindeki tarihi 10 Gözlü Köprü de alındı.

Proje alanına bisiklet ve yürüyüş yolları, seyir terasları, ahşap banklar, spor alanları, 21 adet Çeşme, kameriyeler ve kır kahvesi yapılacak. Dicle kenarında da ahşap iskele yürüyüş yolu olacak. Bölgede mangal yakılması yasaklanacak. Hevsel'de 300 kişilik cami dışında yapılaşmaya izin verilmeyecek. Cami, pencerelerinden cam süslemelerine kadar Diyarbakır kültürünü ve mimarisini yansıtacak.

71 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Dicle kenarına, ileride bölgede tekne turları yapılabilmesi için tekne yanaşma alanları da yapılacak. Hevsel Bahçeleri'nde kamuoyundaki algının aksine çok az sayıda ağaç bulunduğunu belirten yetkililer, "Burası orman değil, bahçe. Sebze yetiştirilen, çevresinde meyve ağaçlarının olduğu bir yer. Biz buranın toprağına ve iklimine uygun türleri tercih ettik" dedi. Projeyle, bölgeye 71 bin ağaç, çiçek ve bitki ekilecek. Bahçeye, 2 bin 600 çiçek ekilecek. 65 bin metrekarelik alan da çimlendirilecek.

ZİYARET ALANLARI KORUNACAK

Ünlü "Suzan Suzi" türküsü bu bölge için yazılırken, türküde geçen "Kırklar Dağı'nın eteği" Hevsel Bahçeleri'ne işaret ediyor. Burada, halkın önem verdiği çeşitli ziyaret alanları ve kaynak suları bulunuyor. Proje ile türküde geçen bu alanlar da koruma altına alınacak. Bakanlık, Suriçi bölgesinde terörden zarar gören özellikli konutların yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Alipaşa ve Lalebey Mahalleleri ile Kurşunlu Camii çevresinde yer alan kapılar onarılacak. Konutlar, restore edilcek ve güçlendirilecek. Yeni evlerin tamamı orijinal dokuya uygun olarak taştan yapılacak. Büyük bölümü avlulu olan binalarda, her avluya bir ağaç dikilecek. Yetkililer, "Eğer orijinal anıtsal konutta bir duvar eğriliği varsa onu dahi koruyoruz. Hiçbir evin fonksiyon değişikliği olmayacak" dedi. ( Habertürk)