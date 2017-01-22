İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 25 Ocak Çarşamba günü elektrik verilemeyecek. Yapılan açıklamaya göre "Yapılacak olan çalışmadan dolayı İstanbul'da bazı ilçeler'de elektrik kesintisi yaşanacaktır" bilgisi verildi.

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 8 ilçenin bazı bölgelerine 25 Ocak Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.

Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece'de 00.00-09.00 saatlerinde Fatih Mahallesi 832. Yanyol Sokak ve civarı elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta 00.00-09.00 saatlerinde, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak ve civarında, 08.00-11.00 saatlerinde Osmangazi Mahallesi, Papatya Caddesi, Aslanağzı Sokak ve civarında, 09.00-12.00 saatlerinde İstiklal Mahallesi, Esen Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmangazi Mahallesi, Zakkum Sokak, Oya Çiçeği Sokak, Başak Sokak, Oğlak Sokak ve civarında, 14.00-17.00 saatlerinde Saadetdere Mahallesi, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Silivri'de 09.00-12.00 saatlerinde, Alibey Mahallesi, Aziz Sokak, Başkomutan Caddesi, Akçeşme Sokak, Kızkapan Sokak, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hacı Pervane Sokak ve civarına, 13.00-15.00 saatlerinde Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı, Hastane Caddesi, Çetin Sokak, Çayır Sokak, Çimen Sokak, Akgün Silivrili Caddesi, Karamusatafa Caddesi ve civarına elektrik verilmeyecek.

Bağcılar'da, Çınar Mahallesi, 12/9. Sokak, 12/5 Sokak, 12/7. Sokak, 13/6. Sokak, 13/7. Sokak, 14. Sokak, 13. Sokak, 13/10. Sokak, 15. Sokak, 12/7A Sokak, 12/8. Sokak, 13/9. Sokak, 13/8. Sokak ve civarı; Esenler'de Fatih Mahallesi, 220. Sokak, 222. Sokak, 229. Sokak, 227. Sokak, 223. Sokak, 228. Sokak, 224. Sokak, 230. Sokak, 231. Sokak, Fatih Caddesi, Gelibolu Caddesi ve civarı, 09.00-12.00 saatlerinde elektrik alamayacak.

Arnavutköy'de, Haraççı Mahallesi, Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi, Hadımköy Mahallesi, Sıhhiye Sokak ve civarında, 10.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Güngören'de, 10.00-18.00 saatlerinde Merkez Mahallesi, Refah Sokak, Gençosman Mahallesi, Dilber Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci Mahallesi, Paşazade Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve civarı, 10:00-14:00 saatlerinde elektrik alamayacak.