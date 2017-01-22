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Kaza yaptıktan 5 saat sonra fark edildiler

AA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 06:05 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 06:05
Kaza yaptıktan 5 saat sonra fark edildiler
Kaza yaptıktan 5 saat sonra fark edildiler

'nın İlçesi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan hamile kadınla eşi, 5 saat sonra fark edildi.

Alınan bilgiye göre, Şahin Aşkın (22) idaresindeki 42 AFL 71 plakalı otomobil, - karayolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile 5 aylık hamile eşi Tuğba Aşkın (20) ağır yaralandı.

Kazayı 5 saat sonra yoldan geçen bir sürücünün fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis görevlileri ve polis çağrıldı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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