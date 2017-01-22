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'nun bileği kırıldı

  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 18:28 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 18:35
Kenan Sofuoğlu'nun bileği kırıldı
Kenan Sofuoğlu'nun bileği kırıldı

Dünya Supersport şampiyonu Milli çi 'nun antrenman sırasında el bileği kırıldı.

Milli çi 'ndan çok kötü haber geldi. Sofuoğlu'nun Facebook hesabından paylaşılan video ile Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamaya göre antrenman sırasında gerçekleşen bir sonrası milli sporcunun sağ el bileğinde kırık meydana geldi. Sofuoğlu'nun ne zaman pistlere döneceği şu an için belli değil.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kenan Sofuoğlu bugün antremanlarda kaza yaptı ve sağ bileğinde kırık var italyada ki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak.

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