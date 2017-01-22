Kenan Sofuoğlu'nun bileği kırıldı

Dünya Supersport şampiyonu Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun antrenman sırasında el bileği kırıldı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'ndan çok kötü haber geldi. Sofuoğlu'nun Facebook hesabından paylaşılan video ile Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamaya göre antrenman sırasında gerçekleşen bir kaza sonrası milli sporcunun sağ el bileğinde kırık meydana geldi. Sofuoğlu'nun ne zaman pistlere döneceği şu an için belli değil.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kenan Sofuoğlu bugün antremanlarda kaza yaptı ve sağ bileğinde kırık var italyada ki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak.