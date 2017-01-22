Meteoroloji verilerine göre yurtta 5 günlük hava durumu

İstanbul için beklenen kar yağışı ne zaman geliyor? Önümüzdeki hafta kar yağışı olacak mı? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasında açıkladı... İşte cevabı

Dünkü güneşli havanın ardından hafta başından itibaren İstanbul'da yağışlı hava etkisini göstecek. Daha önce de yapılan kar uyarısı ise bir kez aha tekrarlandı. Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ:

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9