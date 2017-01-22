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Şansı itfaiyeci komşusu oldu

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 21:07
Şansı itfaiyeci komşusu oldu
Şansı itfaiyeci komşusu oldu

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, itfaiye eri Mevlüt Dabak, evinin bitişiğindeki apartmanda oturan komşusunun bacasında çıkan yangını gereken müdahaleyi yaparak, olası bir faciayı büyümeden önledi.

Mustafa Kemal Mahallesi, Köşe Sokak'taki üç katlı Zengin Apartmanı'nın bacasında, bugün saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Binanın son katında oturan Ali Zengin, evine duman dolunca bacadaki yangını fark edip, durumu panikle yan apartmandaki, itfaiye eri olan komşusu Mevlüt Dabak'a bildirip, yardım istedi. Bunun üzerine hemen çatıya çıkan Dabak, bacayı bezlerle kapattı. Ardından 3 katlı apartmandaki diğer dairelere girerek baca deliklerinin hepsini tıkadı. Bir saat tedbir amacıyla bekleyen Dabak, yangının büyümesini önledi.

Tehlikenin geçmesiyle rahat bir nefes alan ev sahibi Ali Zengin, "Gece, oturduğumuz oda bir anda duman içinde kaldı. Ana bacanın geçtiği duvar, çatladı. Diğer dairelerden de bağrışmalar, feryatlar gelince panik olduk. Aklımıza itfaiyeci komşumuz Mevlüt Dabak geldi. Onu çağırdık. Durama müdahale edip, bizleri kurtardı. Olay daha ileri boyutta olsaydı, patlayan duvarlardan kıvılcımlar halılara, koltuklara sıçrayıp can ve mal kaybına yol açabilirdi " dedi.

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