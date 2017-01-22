Valilik önünde korkutan patlama

Adıyaman Valiliği binasının önündeki elektrik direğinde yaşanan patlama, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Valiliği ön kısmında bulunan elektrik direğinde yer alan elektrik telleri bilinmeyen nedenle sabahın erken saatlerinde patladı. Patlamayla birlikte şiddetli bir ses meydana gelirken, birçok vatandaş paniğe kapılarak patlama sesinin nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Patlama sesi nedeniyle valilik çevresine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın herhangi bir terör saldırısı olmadığını, elektrik tellerinden kaynaklandığını anlayınca durum elektrik arıza ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.