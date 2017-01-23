ABD’li öğretmene Jolie operasyonu

ABD’li Kari Ann Ray’in 25 yıllık kâbusu Antalya’da son buldu. Kansere genetik yatkınlığı olan Ray, Angelina Jolie gibi göğüslerini aldırarak tümor riskinden kurtuldu

ABD'li sanat öğretmeni Kari Ann Ray (40), 25 yıldır meme kanseri olma korkusuyla yaşıyordu. İlk kez 15 yaşındayken memesinde kitle fark eden ve anneannesi ile annesi de meme kanserine yakalanmış olan Ray, bu stresi hayatından çıkarmak için dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie gibi mastektomi ameliyatı olmaya karar verdi. 2 yıldır Antalya'da yaşayan Ray, Memorial Antalya Hastaneleri Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan'a başvurdu. Gürkan ve ekibi, genetik riskleri hesaplayarak, Ray'in artık hayat kalitesini etkileyen bu endişelerinin ortadan kaldırmak için ameliyata olur verdi. Başarılı bir operasyonla Ray'in göğüsleri alındı. Aynı operasyon sırasında Estetik, Plastik ve Rekonstrüksiyon Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Harun Şimşek, Ray'e meme protezi yaptı ve sağlıklı meme görüntüsü hastaya tekrar kazandırılmış oldu. Hastanın tüm endişelerinden kurtulduğunu belirten Prof. Dr. Gürkan "Bu ameliyat ile hem hastamız potansiyel olarak tümör geliştirme riskinden kurtuldu hem de estetik anlamda tatmine ulaştı. Güçlü bir aile öyküsü olan her kadının meme kanseri olma riski diğer kadınlara göre yüksektir" diye konuştu.



'KIZLARIMA DA DESTEK OLURUM'

Ray ise "3 kızım var. İleride onlar da bu ameliyatı olmaya karar verirse, sonuna kadar yanlarında olurum. Çünkü ben sürekli şüpheyle yaşamak istemediğim için bu ameliyatı oldum" dedi.