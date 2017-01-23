Bursa'da ünlü doktora şantaj

Hürriyet'in haberine göre Bursa'da özel bir hastanade çocuk doktoru olarak görev yapan H.T., çalıştığı hastanede farklı kadınlarla birlikte oldu. Doktor T., kadınlarla birlikte olduğu görüntüleri gizlice kaydetti ve bilgisayarında tuttu. Bir süre sonra bilgisayarı arızalan T., tamir için bir firma ile anlaştı. Bilgisayarı tamir esnasında görüntüleri fark eden firma çalışanı, iki arkadaşı ile doktora şantaj yapmaya başladı. Dosya en son Yargıtay'a gitti. Yargıtay, üç sanığa verilen cezayı az buldu.